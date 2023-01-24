Зеленский запретил украинским чиновникам и депутатам отдыхать за границей

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписанном им решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета на поездки за границу на отдых для госслужащих, нардепов и правоохранителей. Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

По его словам, решение касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, «кто должен работать на государство и в государстве».

«Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», - сказал президент.

Зеленский добавил что за пять дней Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы для должностных лиц, чтобы единственным основанием могла быть только служебная командировка.

Позднее был опубликован президентский указ, из которого следовало, что выезд не по служебным делам запрещается всем членам правительства и их заместителям, руководству других органов исполнительной власти и заместителям, руководству офиса президента, СБУ, Нацбанка, ЦИК, секретарю СНБО, депутатам Верховной рады, судьям, прокурорам. Это не исчерпывающий список.