Эрдоган отказался поддержать вступление Швеции в НАТО после сожжения Корана

- Азия и мир, политика
- 9:57, 24 января 2023
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- Обновлено: 10:05, 24 января 2023
CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Швецию не ждать от Анкары поддержки во вступлении в НАТО. Он заявил это после заседания кабинета министров, его слова приводит Haber 7. Так Эрдоган отреагировал на сожжение Корана перед турецким посольством в Стокгольме.
«Ни один человек не имеет права оскорблять святых мусульман или людей других религий и верований. Безобразный поступок в Швеции является оскорблением для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно для мусульман. <...> Те, кто устроил такой позор перед посольством нашей страны, не могут больше ожидать от нас одобрения своих заявлений о членстве в НАТО», — объявил турецкий лидер.
Турецкие власти до сих пор не ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО и требуют от Стокгольма выдать сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК; Анкара считает их террористами).
21 января глава датской антиисламской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице. Власти согласовали акцию.
Анкара в ответ обвинила королевство в нарушении трехстороннего меморандума, подписанного летом прошлого года с Финляндией и Швецией и касающегося заявок этих североевропейских стран на вступление в НАТО. Турецкая сторона назвала акцию «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти».
Из-за этого был отменен запланированный на 27 января визит в Турцию министра обороны Швеции Пола Йонсона. Шведы рассчитывали убедить турок поддержать заявку страны на членство в НАТО.