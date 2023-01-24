ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

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CentralAsia (CA) - Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные о количестве жертв среди мирного населения в Украине. Согласно данным, с 24 февраля 2022 года по 22 января 2023 года погибли 7068 человек, 11 415 ранены.

Среди погибших: 2800 мужчин, 1895 женщин, 180 девочек и 223 мальчика. Пол 35 детей и 1935 взрослых определить не удалось.

Среди раненых: 2504 мужчины, 1779 женщин, 241 девочка и 330 мальчиков. Также ранены 267 детей и 6294 взрослых, чей пол неизвестен.

По данным ООН, в Донбассе 4121 погибший и 5782 раненых. Из них на подконтрольных Украине территориях убиты 3622 человека, ранены — 4101 человек. На территориях, находящихся под контролем России, 499 убитых и 1681 раненый.

В ООН считают, что большинство мирных жителей пострадали из-за оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ударов с воздуха.

Информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. Речь идет в том числе о Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной, Cеверодонецке. Реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше, подчеркнули в ООН.