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Сегодня монгольской девочке, 3-миллионной жительнице Монголии, исполнилось восемь лет
Монголжин Хатанболд
Монголжин Хатанболд

CentralAsia (MNG) -  Монгольской девочке, 3-миллионной жительнице Монголии, исполнилось восемь лет. В 08:27 ч 24 января 2015 г. население Монголии достигло три миллиона человек. Как сообщили в Национальном статистическом комитете, трехмиллионным гражданином зарегистрирована Х.Монголжин, старшая дочь Э.Хатанболд и Г.Аззаяа, граждан сомона Даланзадгад аймака Өмнөговь.

«Я учусь во втором классе. Во время зимнего каникула хожу в кружок песни и танца. Спасибо за все поздравления с днем ​​рождения. Хочу поздравить вас с наступающим Новым монгольским годом-Цагаан саром в феврале и хочу пожелать всего самого доброго, радостного и теплого», — сказала девчонка.

В октябре 1961 года родился миллионный гражданин Монголии, а в июле 1988 года — двухмиллионный гражданин.

По оценкам Национального статистического комитета, Монголия примет своего четырехмиллионного гражданина в 2035 году.

Ожидается также, что в 2047 году страна примет своего пятимиллионного гражданина.

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