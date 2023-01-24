Назарбаева выписали из клиники после операции на сердце, - СМИ

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из национального научного кардиологического центра в Астане после операции на сердце, сообщил «РИА Новости» источник в медицинских кругах столицы республики.

Пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай 20 января сообщил, что 82-летний Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По словам Укибая, угрозы жизни экс-президента нет. Известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя, под руководством которого проводилась операция, в тот же день заявил журналистам, что она была плановой. Тогда же он сказал, что экс-президент чувствует себя хорошо и будет выписан в ближайшее время.

«Пациента выписали», - сказал источник, не приведя подробностей.

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

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