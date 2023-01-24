Ряд махаллей Ташкента начнут отапливать и освещать с помощью когенераторов

- Узбекистан, общество
- 10:50, 24 января 2023
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CentralAsia (UZ) - В 11 районах Ташкента отобраны махалли (общины), в которых в порядке эксперимента установят оборудование для параллельного производства электро- и тепловой энергии — когенераторы. Соответствующее постановление издало правительство Узбекистана.
Министерствам энергетики и иностранных дел поручено в недельный срок установить связь с зарубежными производителями оборудования и внести в Кабинет Министров коммерческие предложения по его завозу и техническому обеспечению.
Когенератор – это компактная высокоэффективная теплоэлектростанция. При когенерации процесс выработки электроэнергии и тепла идет параллельно. Когенераторная электростанция представляет собой систему, обеспечивающую высокоэффективное использование первичного источника энергии — газа — для получения двух форм энергии: тепловой и электрической. Иными словами, когенерационная установка позволяет использовать то тепло, которое обычно просто теряется.
Закупку когенераторов профинансируют за счет дополнительных источников бюджета Ташкента. Полученные тепло- и электроэнергию потребителям будут поставлять по действующим тарифам.
Когенераторы установят в следующих махаллях:
«Ш.Рашидов» (Мирабадский район);
«Октепа» (Чиланзарский);
«Султония» (Мирзо-Улугбекский);
«Шайхонтохур» (Шайхантахурский);
«Ахилобод» (Юнусабадский);
«Бошлик» (Яккасарайский);
«Узгариш» (Сергелийский);
«Бешкургон 1» (Алмазарский);
«Тузель» (Яшнабадский);
«Бирлик» (Учтепинский);
«Чарогон» (Янгихаётский).
Ожидается, что при помощи когенерационного оборудования дополнительным теплом и электричеством будут обеспечены в общей сложности 236 многоэтажных домов, 14 детсадов и пять школ в перечисленных выше махаллях.