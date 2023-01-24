Ряд махаллей Ташкента начнут отапливать и освещать с помощью когенераторов

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CentralAsia (UZ) - В 11 районах Ташкента отобраны махалли (общины), в которых в порядке эксперимента установят оборудование для параллельного производства электро- и тепловой энергии — когенераторы. Соответствующее постановление издало правительство Узбекистана.

Министерствам энергетики и иностранных дел поручено в недельный срок установить связь с зарубежными производителями оборудования и внести в Кабинет Министров коммерческие предложения по его завозу и техническому обеспечению.

Когенератор – это компактная высокоэффективная теплоэлектростанция. При когенерации процесс выработки электроэнергии и тепла идет параллельно. Когенераторная электростанция представляет собой систему, обеспечивающую высокоэффективное использование первичного источника энергии — газа — для получения двух форм энергии: тепловой и электрической. Иными словами, когенерационная установка позволяет использовать то тепло, которое обычно просто теряется.

Закупку когенераторов профинансируют за счет дополнительных источников бюджета Ташкента. Полученные тепло- и электроэнергию потребителям будут поставлять по действующим тарифам.

Когенераторы установят в следующих махаллях:

«Ш.Рашидов» (Мирабадский район);

«Октепа» (Чиланзарский);

«Султония» (Мирзо-Улугбекский);

«Шайхонтохур» (Шайхантахурский);

«Ахилобод» (Юнусабадский);

«Бошлик» (Яккасарайский);

«Узгариш» (Сергелийский);

«Бешкургон 1» (Алмазарский);

«Тузель» (Яшнабадский);

«Бирлик» (Учтепинский);

«Чарогон» (Янгихаётский).

Ожидается, что при помощи когенерационного оборудования дополнительным теплом и электричеством будут обеспечены в общей сложности 236 многоэтажных домов, 14 детсадов и пять школ в перечисленных выше махаллях.