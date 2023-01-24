Lexus открывает свой первый дилерский центр в Монголии

CentralAsia (MNG) - Церемония открытия бренда Lexus, подразделения автомобилей класса люкс японского автопроизводителя Toyota, в Монголии успешно прошла 19 января в комплексе Zaisan Hill.

«Lexus — это выбор клиентов, которые предпочитают роскошь, высокое качество и мастерство, а также высоко ценят ценность и наследие», — сказал Акио Тойода, основатель Lexus.

Бренд Lexus продается более чем в 100 странах мира. Таким образом, компания расширила сферу своей деятельности и выбрала Монголию в качестве следующей страны представительства. Отныне монгольские покупатели могут покупать автомобили и запчасти, а также получать техническое обслуживание через официального дилера Lexus.

Во время церемонии открытия, отметив их стремление сделать каждый момент, проведенный клиентом с брендом Lexus, ценным и запоминающимся, исполнительный директор ООО Toyota Sales Mongolia Ясуо Оучи выразил свое воодушевление возможностью сделать Lexus еще ближе к монголам.

В церемонии открытия приняли участие Мицухиро Амо, генеральный менеджер отдела Восточной Азии и Океании Toyota Motor Corporation, Хироо Тогаси, генеральный менеджер Lexus Global Brand Management, Кикума Шигеру, заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии.

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