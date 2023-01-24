Глава Генштаба РФ Герасимов рассказал об «исправлении на ходу» ошибок мобилизации

- Азия и мир, политика
- 11:32, 24 января 2023
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CentralAsia (CA) - Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована к современным реалиям, заявил в интервью «Аргументам и фактам» глава Генштаба и командующий объединенной группировкой войск в Украине Валерий Герасимов.
«Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу», — сказал Герасимов.
По его словам, Генштаб при взаимодействии с субъектами Федерации в ходе частичной мобилизации привлек в армию 300 тыс. граждан.
Начальник Генштаба также отметил, что современная Россия не знала «такого уровня и интенсивности военных действий», поскольку ей сегодня «противодействует практически весь коллективный Запад».
Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине.
Его заместителями стали генерал армии Сергей Суровикин (который был командующим группировкой до Герасимова), главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.