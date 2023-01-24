Финансовая ассоциация «АРД» заняла 3 место в ТОП-20 монгольской биржи, исключены 5 крупных компаний

CentralAsia (MNG) - Индексный портфель ТОП-20 обновлен в соответствии с «Положением о расчете индексов цен ценных бумаг» Монгольской фондовой биржи.

Он вступил в силу с 20 января 2022 года. При обновлении индексного портфеля ТОП-20 на 2022 год осталось 15 компаний из предыдущего портфеля.

Крупнейшие компании, такие как АО «Махимпекс», АО «Би Ди Сек», АО «Дархан нэхий», АО «Талх чихэр» и АО «ЛэндМН ББСБ» были исключены из портфеля ТОП-20 индекса.

Компании-эмитенты, зарегистрированные в I категории реестра должны соответствовать следующим критериям и требованиям:

с рыночной стоимостью не менее 10 миллиардов тугриков ($2,9 млн),

выручка от продаж не менее 5 миллиардов тугриков ($1,45 млн) или чистая прибыль не менее 1 миллиарда тугриков за последний год,

не менее 25% от общего количества акций размещено на бирже, или полугодовая торговая стоимость акций компании составляет не менее 5% от общей торговой стоимости акций, торгуемых на фондовой бирже.

На сегодняшний день в ТОП-3 компаний портфеля Монгольской фондовой биржи входят АО «АПУ», АО «Голомт Банк» и Финансовая ассоциация «АРД».

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