Ведется добыча BTC с использованием ядерной энергии, — idax

CentralAsia (MNG) - Майнинг биткойнов становится все более популярным по мере расширения криптовалютной индустрии, и только что было завершено строительство первого центра обработки данных на атомной энергии в Соединенных Штатах, который, как ожидается, будет предоставлять услуги майнинга биткойнов.

Cumulus Data, дочерняя компания производителя электроэнергии Talen Energy, завершила строительство своего первого центра обработки данных, работающего на атомной электростанции мощностью 2,5 гигаватт, сообщает World Nuclear News 18 января.

В 2022 году интерес к майнингу во всем мире продолжает набирать обороты на фоне экономической нестабильности. В Монголии это направление также вызывает интерес, майнинг становится все более популярным способом заработка несмотря на падение капитализации криптовалют с $3 трлн до $1 трлн за последние 8 месяцев.

источник: idax

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