Замглавы офиса президента Украины Тимошенко подал в отставку

Кирилл Тимошенко

CentralAsia (CA) - Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал в отставку. Об этом он сообщил в Telegram-канале и опубликовал свою фотографию с заявлением на увольнение по собственному желанию. Указ об увольнении Кирилла Тимошенко уже опубликован на сайте офиса президента Украины. О возможной отставке Тимошенко накануне сообщала «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты. Вы настоящие воины света!» — написал Тимошенко. Он не сообщил о причинах увольнения.

Вечером 23 января в видеообращении Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве страны, в том числе в структурах центральной власти, регионах и правоохранительной системе. Он не уточнил детали. По его словам, часть кадровых решений была «сегодня, часть будет завтра».

Позже в тот же день «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Кирилл Тимошенко подал в отставку с поста замглавы офиса президента Украины. По информации издания, должность займет глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Украинское издание «Бабель» сообщало, что Тимошенко может возглавить одну из областных администраций.

По данным «Украинской правды», в отставку должны уйти главы военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. На фоне скандала из-за отпуска Симоненко в Испании Владимир Зеленский подписал указ о запрете чиновникам и депутатам отдыхать за границей.