В Калифорнии произошло второе массовое убийство за три дня

CentralAsia (CA) - Семь человек погибли в результате двух взаимосвязанных нападений в Калифорнии, сообщает The Associated Press. Оба инцидента произошли в прибрежном городе Хаф-Мун-Бей к югу от Сан-Франциско. Ещё один пострадавший находится в критическом состоянии.

Подозреваемый – 67-летний местный житель Чжао Чуньли – сам пришёл в полицию через два часа после убийств.

По информации полиции, четырёх жертв Чжао и одного выжившего нашли на грибной ферме, троих – в здании транспортной фирмы неподалёку. Официальные лица считают, что Чжао и его жертвы были работниками фермы.

Мотив убийств пока не известен, но подозреваемого характеризуют как «рассерженного работника». По словам шерифа полиции округа Сан-Матео Кристины Корпус, у него был при себе полуавтоматический пистолет, из которого он, вероятно, и стрелял. Сейчас Чжао даёт показания.

«Мы всё ещё пытаемся понять, что в точности произошло и почему, но это неописуемая, неописуемая трагедия», – сказал член Сената Калифорнии от Демократической партии Джош Беккер.

Хаф-Мун-Бэй – небольшой прибрежный городок, где живут около 12 тысяч человек. Порядка 5% его населения составляют люди азиатского происхождения. Жители города занимаются в основном сельским хозяйством, в нём выращивают на продажу цветы и овощи.

Это уже шестое массовое убийство в США с начала года и второе за три дня – в Калифорнии. Как сообщало BBC, 21 января на территории одного из предприятий в калифорнийском городе Монтерей-Парк 72-летний Ху Кан Тран убил 11 человек. По предварительным данным, Ху Кан Тран совершил суицид.

На фоне нескольких трагедий президент США Джо Байден призвал Конгресс поддержать его инициативу о запрете штурмового оружия.

«За десять лет действия закона о запрете штурмового оружия число случаев массовой стрельбы сократилось. После того как в 2004 году республиканцы отменили этот закон и разрешили продавать оружие, количество случаев массовой стрельбы утроилось»,— говорится в его заявлении на сайте Белого дома.