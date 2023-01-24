В Китае на границе с Россией зафиксировали рекордно низкую температуру

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В городе Мохэ (Китай), который расположен на границе с Россией, зафиксировали аномально низкие температуры.

Информационный портал «Луван» сообщает, что столбик термометра опустился до 53 градусов Цельсия ниже нуля, обновив национальный рекорд 1969 года.

Прежний рекорд составлял 52,3 градуса ниже нуля. Температура ниже минус 50 градусов сохраняется в Мохэ на протяжении трех дней.

Еще на 12 метеорологических станциях в провинции Хэйлунцзян температура вплотную приблизилась к рекордным значениям.

Городской уезд Мохэ расположен на берегу реки Амур и граничит с такими российскими регионами, как Забайкальский край и Амурская область. Население уезда Мохэ составляет около 65 тыс. человек.

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