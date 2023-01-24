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Погранкомитет Белоруссии заявил, что у границы находятся более 17 тыс. украинских военных

CentralAsia (CA) -  В погранкомитете Белоруссии заявляют, что у украинско-белорусской границы сосредоточены 17,2 тыс. украинских военных. Об этом говорится в сообщении белорусского погранкомитета в телеграм-канале.

«Сегодня вблизи белорусской границы сосредоточена группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины общей численностью около 23,5 тыс. человек. Наиболее многочисленные воинские формирования сосредоточены в Украине - 17,2 тыс. - и Польше - 3,7 тыс.». - говорится в сообщении.

В погранкомитете отметили, что вдоль белорусской границы сопредельными странами «продолжает возводиться «железный занавес» не только из стационарных инженерных сооружений и заграждений, но и минных полей на южном направлении». «По состоянию на 1 января текущего года возведено свыше 980 км инженерных заграждений различного типа, из них: Польшей - 202 км, Литвой - 553 км, Латвией - 86 км, Украиной - 141 км», - проинформировали в пограничном ведомстве.

«Ведется активная воздушная разведка белорусской территории с использованием беспилотных летательных аппаратов. С начала специальной военной операции зафиксированы 463 полета беспилотников вдоль государственной границы Беларуси», - сообщили в ГПК.

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