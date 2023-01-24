Отвечавший за обеспечение армии замминистра обороны Украины Шаповалов ушел с поста

- Азия и мир, политика
- 15:01, 24 января 2023
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CentralAsia (CA) - Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВСУ, подал в отставку. Об этом сообщается на сайте украинского военного ведомства.
Его прошение поддержал глава Минобороны Алексей Резников, представление направлено в правительство.
Как отметили в украинском ведомстве, Шаповалов решил уволиться, чтобы не ставить под угрозу стабильное обеспечение ВСУ после публикаций СМИ о закупке продуктов по завышенным ценам.
«Заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрирующим, что интересы обороны выше любых должностей или кафедр», — заявили в Минобороны. В ведомстве добавили, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров.
О том, что Минобороны Украины закупает ряд продуктов для военных по завышенным в два-три раза ценам, ранее сообщило ZN.ua. Журналист Юрий Николов ссылался на контракт ведомства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Минобороны Украины заявило, что расценивает эту публикацию как ложь и манипуляцию, и пообещало обратиться в Службу безопасности Украины. Оборонный комитет Верховной рады пообещал рассмотреть факт утечки контрактов, которые не подлежат разглашению.
Ранее сообщалось, что в отставку подал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По данным СМИ, его могут назначить руководителем одной из областных администраций, а на место Тимошенко придет глава Киевской ВГА Алексей Кулеба.