Отвечавший за обеспечение армии замминистра обороны Украины Шаповалов ушел с поста

Вячеслав Шаповалов

CentralAsia (CA) - Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВСУ, подал в отставку. Об этом сообщается на сайте украинского военного ведомства.

Его прошение поддержал глава Минобороны Алексей Резников, представление направлено в правительство.

Как отметили в украинском ведомстве, Шаповалов решил уволиться, чтобы не ставить под угрозу стабильное обеспечение ВСУ после публикаций СМИ о закупке продуктов по завышенным ценам.

«Заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрирующим, что интересы обороны выше любых должностей или кафедр», — заявили в Минобороны. В ведомстве добавили, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров.

О том, что Минобороны Украины закупает ряд продуктов для военных по завышенным в два-три раза ценам, ранее сообщило ZN.ua. Журналист Юрий Николов ссылался на контракт ведомства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Минобороны Украины заявило, что расценивает эту публикацию как ложь и манипуляцию, и пообещало обратиться в Службу безопасности Украины. Оборонный комитет Верховной рады пообещал рассмотреть факт утечки контрактов, которые не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось, что в отставку подал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По данным СМИ, его могут назначить руководителем одной из областных администраций, а на место Тимошенко придет глава Киевской ВГА Алексей Кулеба.