Туркмения продлила соглашение с Афганистаном о поставке электроэнергии

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CentralAsia (TM) - Национальные электроэнергетические компании Туркмении и Афганистана «Туркменэнерго» и Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) подписали в Ашхабаде соглашение, продлевающее на 2023 год контракт на поставки туркменской электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства по делам водо- и энергоснабжения Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан».

«Соглашение о поставках электроэнергии на 2023 год подписали генеральный директор DABS Альхадж-Мухаммад Ханиф Хамза и председатель «Туркменэнерго», — цитирует агентство заявление.

При подписании соглашения присутствовал министр по делам водо- и энергоснабжения Афганистана Абдул-Латиф Мансур. Объемы и стоимость поставляемой электроэнергии не приводятся.

Туркмения в течение последних лет поставляет электроэнергию по льготным ценам в северные регионы Афганистана. Также поставки электроэнергии в страну осуществляют Таджикистан, Иран и Узбекистан. Таджикистан поставляет в период с мая по сентябрь, Узбекистан — с октября по апрель. В начале нынешнего года обе страны продлили соглашения по поставкам электроэнергии в Афганистан на 2023 год.

В середине января Узбекистан прекратил подачу электроэнергии афганцам, объяснив дефицитом топлива и различными неисправностями в энергосистеме, а также необходимостью обеспечить стабильное энергоснабжение потребителей Узбекистана в условиях аномальных холодов. Министерство энергетики Узбекистана пообещало возобновить поставки 25 января.

Между тем за последние две недели в Афганистане от переохлаждения погибли 104 человека. Сообщается, что в условиях резкого похолодания у населения ощущается нехватка топлива для обогрева жилых помещений, а также электроэнергии и питьевой воды. Наиболее сильные холода отмечены в северных областях Афганистана.