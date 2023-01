ISW: Российские войска атакуют у Бахмута, их попытка наступать под Запорожьем провалилась (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 24 января опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, войска РФ продолжают наземные атаки в районе Бахмута и на западной окраине Донецка.

Кроме того, в течение минувших суток российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.

Украинские силы нанесли удары по районам сосредоточения российских войск на «оккупированной» территории Луганской области.

Также ISW сообщает, что российские силы, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области в течение последних 72 часов.

«Российские силы не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний в Запорожской области, несмотря на непрекращающиеся заявления одного из российских оккупационных «чиновников». Оккупационный «чиновник» может продвигать повествование о тактических успехах России в Запорожской области, чтобы создать позитивные нарративы и отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте», - говорится в отчете института.

По оценке украинской разведки, российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года, что частично подтверждает постоянную оценку ISW о том, что российские войска могут предпринять решительные действия в ближайшие месяцы.