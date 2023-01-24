экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ISW: Российские войска атакуют у Бахмута, их попытка наступать под Запорожьем провалилась (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 24 января опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, войска РФ продолжают наземные атаки в районе Бахмута и на западной окраине Донецка.

Кроме того, в течение минувших суток российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.

Украинские силы нанесли удары по районам сосредоточения российских войск на «оккупированной» территории Луганской области.

Также ISW сообщает, что российские силы, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области в течение последних 72 часов.

«Российские силы не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний в Запорожской области, несмотря на непрекращающиеся заявления одного из российских оккупационных «чиновников». Оккупационный «чиновник» может продвигать повествование о тактических успехах России в Запорожской области, чтобы создать позитивные нарративы и отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте», - говорится в отчете института.

По оценке украинской разведки, российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года, что частично подтверждает постоянную оценку ISW о том, что российские войска могут предпринять решительные действия в ближайшие месяцы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com