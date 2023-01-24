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Лукашенко заявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

По словам белорусского президента, со стороны Киева идут противоречивые сигналы: «С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались». С другой, утверждает он, западные страны продолжают готовить в Украине «боевиков и экстремистов» и вооружать их. «Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что Белоруссии «по периметру хватает вопросов» — и в воздушном пространстве, и на земле.

В октябре 2022 года Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о создании объединенной войсковой группировки. В Кремле при этом утверждали, что Путин не будет принуждать белорусского коллегу к участию в конфликте в Украине.

В январе Украина начала возводить укрепления в граничащей с Белоруссией Ровенской области. Часть украинских войск отвели на север страны к белорусской границе.

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