Дочь Мирзиеева призвала ввести в Узбекистане уголовную ответственность за домашнее насилие

Саида Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - Заведующая сектором исполнительного аппарата администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева призвала законодателей ввести уголовную ответственность за домашнее насилие.

«Сегодня в Сенате совместно с ННО, госорганами и активистами будет проходить общественное обсуждение закона о домашнем насилии. Скажу коротко свое мнение. Пока мы не назначим уголовное наказание за домашнее насилие, пока в Уголовном кодексе не появится конкретный ответ от государства за это преступление, мы так и будем топтаться на месте», - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, «ничего не поможет, никакие косметические меры, даже самые замечательные гендерные проекты и попытки воздействовать словом и воспитанием».

«Вначале закон, защищающий женщин ответственностью за насилие над ними. Затем все остальное», - подчеркнула она.