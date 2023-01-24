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Дочь Мирзиеева призвала ввести в Узбекистане уголовную ответственность за домашнее насилие
Саида Мирзиёева
Саида Мирзиёева

CentralAsia (UZ) -  Заведующая сектором исполнительного аппарата администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева призвала законодателей ввести уголовную ответственность за домашнее насилие.

«Сегодня в Сенате совместно с ННО, госорганами и активистами будет проходить общественное обсуждение закона о домашнем насилии. Скажу коротко свое мнение. Пока мы не назначим уголовное наказание за домашнее насилие, пока в Уголовном кодексе не появится конкретный ответ от государства за это преступление, мы так и будем топтаться на месте», - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, «ничего не поможет, никакие косметические меры, даже самые замечательные гендерные проекты и попытки воздействовать словом и воспитанием».

«Вначале закон, защищающий женщин ответственностью за насилие над ними. Затем все остальное», - подчеркнула она.

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