Дочь Мирзиеева призвала ввести в Узбекистане уголовную ответственность за домашнее насилие

- Узбекистан, общество
- 16:47, 24 января 2023
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CentralAsia (UZ) - Заведующая сектором исполнительного аппарата администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева призвала законодателей ввести уголовную ответственность за домашнее насилие.
«Сегодня в Сенате совместно с ННО, госорганами и активистами будет проходить общественное обсуждение закона о домашнем насилии. Скажу коротко свое мнение. Пока мы не назначим уголовное наказание за домашнее насилие, пока в Уголовном кодексе не появится конкретный ответ от государства за это преступление, мы так и будем топтаться на месте», - написала она в своем телеграм-канале.
По ее словам, «ничего не поможет, никакие косметические меры, даже самые замечательные гендерные проекты и попытки воздействовать словом и воспитанием».
«Вначале закон, защищающий женщин ответственностью за насилие над ними. Затем все остальное», - подчеркнула она.