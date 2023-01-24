Потенциально опасные индийские сиропы от кашля не зарегистрированы в России, - Минздрав РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов проинформировал, что индийские сиропы от кашля производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals, после применения которых в мире погибли почти 300 детей, не продавались в российских аптеках, поскольку не зарегистрированы в России, передает РИА Новости.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 300 несовершеннолетних жителей трех государств скончались после лечения некачественным лекарством от кашля. В препарате обнаружены диэтиленгликоль (DEG) и этиленгликоль (EG). В частности, только в Узбекистане в результате использования сиропа фирмы Marion Biotech умерли 20 детей.

«Препараты, в том числе сиропы от кашля, производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals не имеют государственной регистрации в России и не поступали в продажу в нашей стране», - отметил представитель российского Минздрава. Кузнецов дополнил, что для россиян ситуация не представляет опасности, поскольку надзорные ведомства постоянно проводят мониторинг качества лекарств.