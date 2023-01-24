Ученые заявили об изменении направления вращения ядра Земли и длины дня

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CentralAsia (CA) - Внутреннее ядро Земли замедлило и, вероятно, изменило направление вращения, что привело к изменению длительности дня на доли миллисекунды в течение года, считает группа ученых из Китая. Исследование, которое провели И Ян и Сяодун Сун из Пекинского университета, было опубликовано в журнале Nature Geoscience. Оно базируется на анализе сейсмических волн, вызванных землетрясениями.

Ученые проанализировали траектории сейсмических волн, вызванных повторяющимися землетрясениями, начиная с 1960-х и обнаружили, что в период с 2009 по 2020 год вращение внутреннего ядра остановилось и, возможно, изменило направление. Авторы исследования указывают, что результаты их наблюдений совпадают с изменениями в магнитном поле Земли и в продолжительности дня. «Это свидетельствует о динамическом взаимодействии между слоями Земли от самых глубоких недр до поверхности», — говорится в кратком резюме научной работы.

По словам соавтора исследования доктора Сяодун Суна, которые приводит The Wall Street Journal (WSJ), вращение внутреннего ядра вызвано магнитным полем, создаваемым жидким внешним ядром. Выводы работы основаны на анализе землетрясений, происходящих в одних и тех же местах на поверхности планеты. «Теоретически это происходит уже давно, но у нас есть наблюдения только за несколько десятилетий», — сказал Сун. «Это похоже на то, что мы делаем компьютерную томографию Земли», — цитирует WSJ и другого автора исследования, доктора Ян.

В то же время профессор Университета Южной Калифорнии Джон Видейл, который не участвовал в исследовании, сообщил WSJ, что у собранных его китайскими коллегами данных может быть другая интерпретация. «Замеченные ими изменения действительно существуют, хотя, что происходит на самом деле, пока не так очевидно», — считает ученый. По его словам, теория сейсмологов Пекинского университета, имеет право на существование, но это пока лишь одно из многих возможных объяснений.

То, что внутреннее ядро Земли вращается относительно мантии над ним, человечество знает всего несколько десятилетий – этот факт в 1996 году подтвердили сейсмологи из Колумбийского университета Сяодун Сонг и Пол Ричардс. С тех пор учёные пытаются выяснить, насколько быстро или медленно вращается внутреннее ядро. Считалось, что внутреннее ядро совершает полный оборот каждые 400 лет, но вскоре другие учёные предположили что оно вращается гораздо медленнее, и для его полного оборота требуется тысяча или более лет, сообщает журнал TechInsider.

Внутреннее ядро нашей планеты твердое и состоит преимущественно из железа и никеля. От остальной поверхности Земли оно отделяется жидким внешним ядром, что позволяет вращаться не так, как вся планета. Внешнее ядро, в свою очередь, отделено от земной коры мантией. Изучая, как преломляются сейсмические волны при переходе через центр Земли, ученые делают выводы о его строении и составе, а также как разные слои геосферы взаимодействуют друг с другом.