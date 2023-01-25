Если мы настоящие друзья России, мы должны указать им на их ошибки, — экс-премьер Монголии

CentralAsia (MNG) - Бывший премьер-министр Монголии и один из старых влиятельных политиков Баяр Санжаа дал интервью интернет-порталу Вааbаr, а мы приводим отрывки из разговора о России, вечном соседе Монголии.

-С точки зрения школы, которую вы окончили, полученной профессии и занимаемых должностей, биографию человека по имени Баяр невозможно отделить от России. Однако вы стали тем человеком, который больше всего критикует Россию с точки зрения взгляда и ценностей. Об этом?

У большинства людей нашего поколения такая же биография, как у меня. Мы хорошо знаем Россию и уважает русский народ. Но сейчас руководство России ведет агрессивную войну и уничтожает Украину, и свою же Россию. Сколько жизней унесла эта война. В таком тираническом отношении сверхдержавы, которая смотрит на других «свысока», нет будущего. Так быть не должно. У наших предков есть мудрая поговорка: «Будь мягок с правильным и непоколибим с неправильным». Если мы действительно , настоящие друзья России, то должны прямо сказать, в чем они не правы. Если мы будем потворствовать и «танцуем под эту дудку», мы уничтожим их и самих себя.

-Война нежелательна. Но наша позиция по отношению к России не должна ограничиваться только войной. Разница между Россией, когда вы были послом, и сейчас, как день и ночь. С другой стороны, абсолютно ли верно, что Россия будет вечным соседом Монголии, раз мы не можем нести нашу страну куда-то еще?

-Конечно. Есть возможность и необходимость развивать взаимовыгодное сотрудничество с нашими вечными соседями. Наступит хорошее время, когда «стихнет непогода».

-И южный сосед еще не оправился от волны пандемии?

-Если это большое хозяйство с большим населением «загорится», это вызовет разрушения вокруг. Они найдут способ и подавят опасность. Если война продолжится на севере, а беды на юге, у нас будут проблемы.

-В такие трудные времена, как мы должны вести нашу внешнюю политику?

-Следует вести как она была ранее так и продолжать. Принципиальной причины для изменения внешней политики и ее реализации нет.

Баяр Санжаа — монгольский политический и государственный деятель. Премьер-министр Монголии (22 ноября 2007 — 29 октября 2009).

Баяр родился в Улан-Баторе, столице Монголии, в 1956 году. Он дважды разведен, имеет семерых детей.

В 1978 году окончил юридический факультет Московского государственного университета. С 1979 по 1983 год работал офицером Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии. С 1983 по 1990 год Баяр работал журналистом и редактором в информационных агентствах «Монцаме» и «Монголпресс». С 1990 по 1992 год он был членом Государственного Бага Хурала. С 1992 по 1997 год он преподавал в Академии общественных наук, учился в Вашингтоне, округ Колумбия, и был директором Института стратегических исследований Министерства обороны Монголии. С 1997 по 2001 год он был председателем аппарата президента Монголии, а с 2001 по 2005 год — послом Монголии в России.

В октябре 2007 партийный Конгресс утвердил 377 против 229 голосов Баяра новым председателем партии вместо премьер-министра страны Энхболда Миеэгомбо, и следовательно, новым кандидатом на пост премьер-министра страны. 22 ноября 2007 парламент Монголии 97 голосами против 2 утвердил Баяра в должности премьер-министра Монголии.

В конце октября 2009 года Санжийн Баяр был госпитализирован из-за проблем с печенью, вызванных вирусом гепатита C. 27 октября он подал прошение об отставке по состоянию здоровья. 29 октября Великий Государственный Хурал утвердил его отставку.

8 апреля 2010 года, также по «состоянию здоровья», Баяр подал в отставку с поста председателя МНРП.

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