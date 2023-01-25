«Мечта сбылась»: монгольский оперный певец Амартувшин Энхбат дебютирует в Метрополитен-опера

CentralAsia (MNG) - В возрасте 36 лет Амартувшин дебютирует в Метрополитен-опера в опере Джузеппе Верди «Травиата».

Страсть оперного певца Амартувшина Энхбата к музыке не знает границ. Просыпается ли он от мирного сна или отправляется в дальний перелет, он не может не петь.

«Я всегда думаю о музыке, которую исполняю, пробую разные техники, пробую разные звуки, даже не осознавая этого», — сказал Амартувшин NextShark во время недавнего интервью. «Это правда о том, что вы действительно любите это, как если бы вы были полностью погружены в свое искусство».

Непоколебимая преданность Амартувшина своему вокальному ремеслу помогла превратить его в выдающийся талант на оперной сцене. В октябре этого года 36-летний монгольский баритон дебютировал в Метрополитен-опера в опере Верди «Травиата», которую он описывает как «сбывшуюся мечту».

Баритон Верди

Считающийся одним из величайших артистов итальянской оперной традиции, Верди известен своими композициями, которые достигают высоких мелодраматических высот на плечах искусно созданных персонажей, полных нюансов и глубины.

Амартувшину нравятся композиции Верди, в которых присутствуют выдающиеся партии баритона, дополняющие его богатый и мощный, но шелковисто-гладкий вокал.

«Мой тембр очень хорошо сочетается с произведениями Верди, — делится Амартувшин. «Когда я был студентом дома, я слушал всемирно известных баритонов, исполняющих партии Верди, и делал заметки о том, как пели эти певцы, поэтому я чувствую связь с этим конкретным композитором».

Роль Верди, которую Амартувшин сыграет в своем дебюте в Метрополитен-опера, — это Джорджио Жермон, отец-традиционалист, который изначально возражает против брака между своим сыном Альфредо и куртизанкой по имени Виолетта. В конце концов он борется со своими моральными убеждениями, полностью захватывая глубины их любви.

«Поначалу, когда [Жермон] выходит на сцену… как стоик, человек добродетели, этого человека не сломить», — говорит Амартувшин. «Со стороны он может показаться очень сильным, почти злым человеком, но в то же время он очень эмоциональный и сочувствующий другим».

Амартувшин подчеркивал важность соблюдения «старого итальянского стиля» и «выявления того, что написал для этой роли Гусиппе Верди» при подготовке к своей роли. При этом его интерпретация отражает уровень достоверности, восходящий к некоторым из величайших баритонов Верди в истории.

Монгольские корни

«[Амартувшин] — это талант поколения, который пробуждает воспоминания о великих баритонах Верди, вошедших в историю на сцене Метрополитена своими богатыми полированными голосами», — сказал генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гельб. «Вот почему мы пригласили его на культовую роль Верди — отца Виолетты, Жермона, в «Травиате».

Но Амартувшин добавляет, что «если есть какой-то специфический для него цвет, какой-то тембр, который трогает сердца зрителей и кажется публике особенным», то это продукт его монгольских корней.

От народных песен, передаваемых на протяжении тысячелетий до эфирных горловых пения, Амартувшин провел свои годы формирования в окружении культуры страны, названной местными жителями как «нация певцов». Популярность оперной традиции в Монголии в последние годы возросла, и местные певцы выступают на крупных конкурсах классической музыки. Также наблюдается рост монгольских оперных трупп, одна из которых, Монгольский государственный академический театр оперы и балета, ежегодно дает более 100 представлений.

Как монгольский вокалист, который достиг международного признания, Амартувшин стремится проложить путь к большему признанию креативщиков и культуры своей страны.

«Каждый мечтает продвигать свою культуру в мире», — говорит Амартувшин. «И у нас есть оперный театр в Монголии, и у нас также есть монгольские оперы. Я хочу, чтобы другие люди пошли по моим стопам, а также продвигали монгольскую оперу в мире».

Тем временем Амартувшин Энхбат продолжит выступать в постановке Метрополитен-оперы «Травиата» до середины марта.

автор: Уильям Юк

перевод: Татар С.Майдар

источник: NextShark

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