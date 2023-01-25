Правительство Монголии находится под давлением, так как варианты внешней политики ограничены вторжением России в Украину

CentralAsia (MNG) - Внутренняя партийная политика, международные отношения и экономика Монголии столкнулись с проблемами в 2022 году. Монгольская народная партия (МНП) боролась с тем, как управлять, несмотря на то, что она имеет подавляющее большинство в парламенте Монголии, Великом Государственном Хурале, и как позиционировать себя по отношению к Москве. после вторжения России в Украину. Правительство сделало ставку на восстановление экспорта угля в Китай, но столкнулось с протестами в связи с обвинениями в коррупции, связанными с государственной угледобывающей компанией.

Трудности управления с супербейком в Монголии, по -видимому, являются открытым вопросом. Избирательный триумф МНП в парламентских и президентских выборах Монголии в 2020 и 2021 годах соответственно вызвал обеспокоенность по поводу потенциала демократического отступления.

Были вопросы о том, вернется ли МНП к своему прежнему однопартийному правящему статусу и будет ли она угрожать демократии Монголии. Тем не менее, события 2022 года предполагают, что партия неожиданно столкнулась с трудностями, пытаясь заставить работать квалифицированное большинство. Партийная дисциплина, которая когда-то делала MНП могущественной силой, кажется, рассеялась, и депутаты в основном вернулись к специальным альянсам, чтобы добиться принятия любимых проектов в парламенте.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай столкнулся с поправкой к конституции, внесенной в 2019 году, которая ограничивала количество членов парламента, которые могли бы входить в кабинет. Хотя поправка была предназначена для усиления парламентского надзора и экспертных знаний при назначениях в кабинет министров, похоже, она привела к восприятию министров как слабых. Конституционный суд Монголии отменил поправку в августе 2022 года, что привело к перестановкам в кабинете министров. Это привлекло в кабинет больше политиков в надежде укрепить власть премьер-министра Оюун-Эрдэнэ. Еще одна перестановка в январе 2023 года еще больше увеличила количество политиков в кабинете.

Были также вопросы о том, сможет ли внешняя политика Монголии адаптироваться к меняющемуся геополитическому ландшафту в 2022 году. В ответ на агрессивную войну России против Украины, монгольское общество было разделено между в значительной степени пожилые руссофилы и более молодые интернационалисты, которые выражают свою солидарность с Украиной. Правительство Монголии оставалось молчанием о войне на протяжении большей части весны Северного полусфера, воздерживаясь от голосов, осуждая Россию на Генеральной Ассамблее ООН.

Существовало мнение, что сближение Москвы с Пекином еще больше уменьшит степень свободы внешней политики, доступной Монголии, а также осознание того, что возрождающаяся империалистическая Россия, от которой Монголия полностью зависит в плане топлива и электроэнергии на своем западе регионов — вела энергетическую войну с Европой. Планы трансмонгольского газопровода из Сибири в Китай и предлагаемые гидроэнергетические проекты, которые, вероятно, потребуют китайского финансирования, якобы также влияют на отношения Монголии с Россией и Китаем.

Тем не менее в 2022 году правительство Монголии поддержало три интернационалистские инициативы. Это Улан-Баторский диалог (региональная конференция по безопасности), конференция, посвященная «усилению роли женщин в миротворческих операциях», и визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Улан-Батор в августе.

В своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2022 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа обсудил необходимость поиска мирных решений конфликта, четко указывая на Россию, не упоминая прямо ее вторжение в Украину. Это ознаменовало решительный поворот к формулированию более тонкой позиции в отношениях с Россией. Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ также посетил Германию, а президент Хурэлсух посетил Китай и Японию во второй половине 2022 года, чтобы укрепить международные отношения Монголии.

Тем не менее, остается неясным, сможет ли Монголия найти другие источники дохода помимо экспорта угля для финансовой стабильности.

5 декабря 2022 года в Улан-Баторе вспыхнули протесты после того, как правительство Монголии признало подозрения в коррупции в государственной угледобывающей компании АО «Эрдэнэс-Тавантолгой». Первоначально в протестах преобладала молодежь, как это было в случае с серией подобных протестов в апреле. Обвинения в коррупции вызвали протесты, но протестующие также были разочарованы невыполнением правительством обещаний об улучшении социальной поддержки после пандемии COVID-19, экономическими проблемами, связанными с закрытием границы Китая с Монголией, и безудержной инфляцией.

Хотя многие монголы изначально подозревали, что за протестами стоят внутренние махинации MНП, они оказались неорганизованными и спонтанными. В течение второй недели протестов в декабре некоторые протестующие разбили лагерь на площади Сухбаатар в холодную погоду, чтобы продемонстрировать свою решимость. В ответ правительство Монголии пообещало расследовать обвинения в коррупции.

Правительство Монголии поставило свое финансовое состояние на 2023 год на продажу угля в Китай для погашения своего суверенного долга, что делает обвинения в коррупции в государственной угледобывающей компании особенно острыми. Это происходит в то время, когда перед лицом российского и китайского авторитаризма возрождается интерес к «политике третьего соседа» Монголии — укреплению связей со странами помимо России и Китая.

Протесты также свидетельствуют о стремлении монгольского общества снизить зависимость от угля в качестве источника энергии. Это встретит ожесточенное сопротивление со стороны отечественной угольной промышленности. Небольшой поток австралийских проектов по гидроразрыву метана в стране, вероятно, будет недостаточным «переходным топливом».

Неустойчивое финансовое положение правительства в сочетании с внутренним недовольством делает маловероятным, что Кабмин Оюун-Эрдэнэ доживет до следующих парламентских выборов в июне 2024 года.

автор: Джулиан Диркес — адъюнкт-профессор Школы государственной политики и глобальных отношений Университета Британской Колумбии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: East Asia Forum

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