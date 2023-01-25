Открытие прямого авиасообщения между США и Монгролией будет способствовать развитию двусторонних отношений

CentralAsia (MNG) - Укрепление партнерства гражданской авиации США с Монголией в рамках программы «Открытое небо».

24 января в Вашингтоне, округ Колумбия, заместитель помощника госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам Ричард Т. Йонеока и министр дорожного и транспортного развития Монголии Батболд Сандагдорж подписали Меморандум о консультациях (МОК), завершающий Соглашение о воздушном транспорте между правительством США и правительством Монголии — первое двустороннее соглашение о воздушном транспорте, заключенное двумя странами.

MOК признает, что авиационные власти стран намерены применить соглашение на основе вещества и взаимности в ожидании его вступления в силу.

Соглашение устанавливает современные отношения гражданской авиации с Монголией в соответствии с международной авиационной политикой США по открытому небу. Оно включает в себя неограниченную пропускную способность и частоту обслуживания, права на открытые маршруты, либеральный чартерный режим и открытые возможности совместного использования кодов. После того, как обе страны завершат свои внутренние процедуры, Соглашение будет подписано и вступит в силу.

Это соглашение с Монголией немедленно расширит наше сильное экономическое и коммерческое партнерство, содействует связям с людьми и создаст новые возможности для авиакомпаний, туристических компаний и клиентов. Воздушные перевозчики могут предоставлять более доступные, удобные и эффективные воздушные услуги путешественникам и грузоотправителям, продвигая туризм и торговлю. Соглашение также обязуется оба правительства высоким стандартам авиационной безопасности и безопасности.

Новое соглашение будет основываться на рамках соглашений об открытом небе США с более чем 130 другими партнерами, которые позволяют авиаперевозчикам США выполнять и расширять сети полетов далеко за пределы Америки и соединять экономику США с растущими зарубежными рынками.

источник: Государственный департамент США

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