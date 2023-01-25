Крайний национализм и политизированность представляют большой риск для привлечения инвестиций в Монголию

CentralAsia (MNG) - Вчера /24 января 2023 г./ Американская торговая палата в Монголии /AmCham Мongolia/ провела свое первое заседание в этом году на тему «Политика Монголии в отношении третьего соседа».

На встречу были приглашены посол США в Монголии Ричард Буанган и член парламента Цогтбаатар Дамдин, и проведены дискуссии на такие темы, как внешняя политика Монголии, политика в отношении третьих соседей и инвестиции, и они поделились своими мнениями с гостями.

Как отмечалось на встрече, из-за российско-украинской войны в международных отношениях началась новая холодная война. Во внешней политике нашей страны появился новый критерий. Однако для нашей страны расширение отношений и сотрудничества со странами, реализующими политику Третьего соседа, стало одной из приоритетных целей внешней политики.

Посол США Ричард Буанган, назначенный в Монголию в октябре 2022 года, в своей вступительной речи подчеркнул, что США гордятся тем, что являются одним из третьих соседей Монголии, стратегическим партнером и другом, сказал он во время этой встречи. Он также выразил заинтересованность в углублении отношений со своими демократическими партнерами путем инвестирования в сильные демократические традиции Монголии и институты открытого рынка, и сказал, что давайте работать вместе для этого.

Ричард Буанган

И отмечены в отчете за 2022 год, подготовленном ICS USA, что тот факт, что Монголия и Соединенные Штаты подписали в 2013 году и вступили в силу в 2017 году, Соглашение о прозрачности в международной торговле и инвестициях между Монголией и Соединенными Штатами (Соглашение о прозрачности) Монголия не является в состоянии выполнять свои обязательства.

Соглашение о прозрачности создало возможности для обмена информацией в таких областях, как общественная информация, опросы общественного мнения, публикации, а также антикоррупционные законы и правила, касающиеся международной торговли и инвестиций, что важно для привлечения иностранных инвестиций.

В связи с этим посол Ричард Буанган сказал: «Мы благодарны за важные шаги, предпринятые парламентом для повышения прозрачности законотворческого процесса и увеличения вклада общественности. Однако правительство не в полной мере выполнило обязательства и требования, предусмотренные законодательством Монголии и Соглашением о прозрачности. Крайний срок для полной реализации Соглашения о прозрачности истек в марте 2022 года. Поэтому нашим приоритетом является продолжение реализации Соглашения о прозрачности».

«США заинтересованы в инвестициях в Монголию. Мы благодарны, что правительство и парламент Монголии собираются внести поправки в Закон об инвестициях и Закон о полезных ископаемых, чтобы поддержать инвесторов и привлечь внутренние и иностранные инвестиции», — сказал он.

Цогтбаатар Дамдин

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай заявил, что привлечение иностранных инвестиций является одним из приоритетов правительства. Цогтбаатар Дамдин высказал свое мнение по этому поводу.

«Есть возможность привлечь инвестиции из США, но американцы говорят, что Монголия не сможет привлечь достаточно инвестиций с их стороны. Чтобы из 193 стран мира выбрать Монголию для инвестиций, надо иметь преимущества. Инвесторы будут смотреть на правовую среду страны. Крайний национализм, политизированность, высокомерие и невежество представляют большой риск для привлечения инвестиций в Монголию. Крупные компании и банки мира предложили войти в нашу страну. Но мы этого не сделали. Инвесторы смотрят только на хорошую бизнес-среду и потенциальную прибыль. Мы много лет пытаемся снова привлечь инвесторов. Теперь, когда они знают нашу индивидуальность, нам нужно больше работать, чтобы привлечь их внимание».

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