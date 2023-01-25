Шавкат Мирзиёев принял глав МИД Турции, Азербайджана, Ирана и Туркменистана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 января принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, прибывшего в страну для участия в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Особое внимание уделено подготовке и реализации новых инвестиционных проектов с участием ведущих турецких компаний, в том числе в рамках программ промышленной кооперации и локализации.

Мевлют Чавушоглу

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних структур, в том числе Организации экономического сотрудничества и Организации тюркских государств.

Также глава государства принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства. Особое внимание уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне.

Джейхун Байрамов

Обсуждены вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе Организации тюркских государств, Движения неприсоединения, Организации экономического сотрудничества.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев принял делегацию Исламской Республики Иран во главе с министром иностранных дел Хуссейном Амиром Абдоллахияном.

Хуссейн Амир Абдоллахиян

Подчеркнуто, что договоренности, достигнутые в ходе состоявшегося в сентябре прошлого года официального визита президента Ирана в Узбекистан, заложили прочную основу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества двух государств.

Особое внимание было уделено вопросам продвижения сотрудничества в сфере транспорта и логистики, в частности эффективному использованию портов Чабахар и Бандар-Аббас.

Также Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова. В ходе встречи обсуждены аспекты практической реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан 14-15 июля и официального визита Мирзиеева в Туркменистан 21-22 октября 2022 года.

Рашид Мередов

Были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, наращивания сотрудничества в области экономики, торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.