В Монголии государство оплачивает 85% стоимости лечения доброкачественных опухолей головного мозга

CentralAsia (MNG) - Новообразование в головном мозге может появиться в любом возрасте. Опухоли диагностируют как у пожилых людей, так и у младенцев. Различают злокачественные и доброкачественные новообразования. Также первичную опухоль и метастазы. Независимо от типа патология требует грамотного лечения. Нередко даже доброкачественные опухоли приводят к летальному исходу, нарушая работу жизненно важных центров.

Больничная касса предоставляет скидку на 85% лечения и услуг при доброкачественных опухолях головного мозга в Монголии.

Согласно первому постановлению Национального совета медицинского страхования от 2022 года, медикаментозное лечение доброкачественных опухолей головного мозга будет стоить 470 000 тугриков ($ 135), в зависимости от сложности хирургической помощи и используемого оборудования она составит 4,3–15,6 млн тугриков ($ 1 236 - 4 484), из которых 85 процентов оплачивает Больничная касса.

Граждане могут получать услуги по сниженным ценам в 25 государственных и частных больницах, заключивших контракт с Главным управлением медицинского страхования, после полной оплаты взносов по медицинскому страхованию.

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