Зеленский уволил руководителей пяти областей и назначил нового замглавы своего офиса

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми уволил глав Днепропетровской, Киевской, Сумской и подконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей, а также назначил заместителем главы своего офиса экс-главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

Согласно указам Владимира Зеленского уволены:

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко;

Глава Запорожской областной администрации Александр Старух;

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба;

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий;

Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич.

23 января Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о планах провести кадровые перестановки в структурах разного уровня. Вслед за этим об отставке сообщили замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, заместитель министра оборона Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение ВСУ, замгенпрокурора Алексей Симоненко.

Также сегодня, 24 января, кабмин Украины отправил в отставку заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, а также замминистра социальной политики Виталия Музыченко.