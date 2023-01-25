Мирзиеев принял генсека ОТГ Омуралиева и главу ОЭС Нозири

- Узбекистан, политика
- 10:54, 25 января 2023
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- Обновлено: 11:00, 25 января 2023
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 января принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, находящегося в Ташкенте в рамках программы очередного заседания совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба президента.
В ходе встречи был рассмотрен ход реализации приоритетных задач председательства Узбекистана в ОТГ.
Особое внимание уделено приоритетам председательства, в числе которых проведение институциональной реформы, создание «пространства новых экономических возможностей», укрепление транспортной взаимосвязанности и усиление сотрудничества в области продовольственной безопасности.
В завершение встречи генеральный секретарь выразил готовность к тесному взаимодействию в целях практической реализации потенциала сотрудничества в рамках организации.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири.
В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего укрепления региональной взаимосвязанности.
С удовлетворением отмечено, что за последние годы товарооборот Узбекистана со странами организации вырос на 70%, а количество совместных предприятий и проектов увеличилось в 5 раз. Ведется всесторонняя подготовка к очередному саммиту организации в ноябре этого года в Ташкенте.
Особо подчеркнута важность тщательной подготовки повестки предстоящего мероприятия.