Стрелки Часов Судного дня перевели на 10 секунд на фоне военных действий в Украине

Стрелка Часов Судного дня еще никогда не была так близко к полуночи - символу глобального ядерного катаклизма

CentralAsia (CA) - Часы Судного дня сдвинули на десять секунд и теперь стрелка показывает 90 секунд до полуночи - время беспрецедентной опасности, по словам ученых. Полночь на часах символизирует мировой ядерный катаклизм, и чем ближе стрелка, тем, по мнению экспертов-ядерщиков, мир ближе к катастрофе. Перемещение стрелки транслировали в прямом эфире в Вашингтоне во вторник, пишет «Би-би-си».

Эти часы появились в 1947 году как проект создателей первой атомной бомбы, показания его стрелки периодически публикуют на обложке журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков».

Куда перевести стрелки, решают совет директоров журнала и приглашенные эксперты, среди которых больше десятка лауреатов Нобелевской премии.

За всю свою историю часы меняли свое положение всего 25 раз. Нынешний сдвиг до 90 секунд до полуночи - самый близкий к катастрофе за все время существования часов. По словам ученых, это в основном, хотя и не полностью, связано с российско-украинской «войной».

Президент и управляющий директор журнала Рейчел Бронсон поясняет, что «мы живем в момент беспрецедентной опасности, и Часы это отражают. 90 секунд до полуночи - самая близкое к катаклизму время, которое Часы когда-либо показывали, и это решение, к которому наши эксперты относятся очень серьезно».

Последний раз стрелка сдвигалась в 2020 году, тогда она показала 100 секунд до полуночи.

В заявлении ученого совета, сопровождающем это решение, говорится: «Война России против Украины подняла серьезные вопросы о том, как взаимодействуют государства, размывая нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на различные глобальные риски. И что хуже всего, плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта - случайность, намерение или просчет - это ужасный риск».

Эксперты указывают, что из-за «российского вторжения» Чернобыльский и Запорожский ядерные реакторы фактически оказались в зоне боевых действий в нарушение международных протоколов, что угрожает масштабным выбросом радиоактивных материалов.

«Вероятность выхода конфликта из-под контроля остается высокой», - отмечают ученые.

Отвечая на вопрос журналиста российского государственного информагентства ТАСС о том, насколько поставки западного оружия Украине влияют на контроль над вооружениями и риски ядерной войны, профессор Университета Мэриленда Стив Ферттер заявил, что США и Россия сильно заинтересованы в том, чтобы избежать ядерной войны и свести к минимуму ядерные риски.

«Военная помощь США Украине может усложнить эти усилия, но… я думаю, с точки зрения долговременных рисков ядерной войны, распространения ядерного оружия, важно, чтобы Украина была способна противостоять вторжению и отбросить российские силы. И поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этом», - пояснил Фреттер.

В разгар холодной войны в 1953 году Часы показали 2 минуты до полуночи. Затем опасная ситуация сложилась в 1962 году во время Карибского кризиса, но тогда все довольно быстро разрешилось, и Часы не успели среагировать.

Ученые обращают внимание, что последний оставшийся договор о ядерном оружии между Россией и США - договор о сокращении ядерных вооружений СНВ-3 - находится под угрозой.

«Если обе стороны не возобновят переговоры и не найдут основу для дальнейших сокращений, срок действия договора истечет в феврале 2026 года, - говорится в заявлении экспертов. - Это отменяет взаимное наблюдение, усилит недоверие, подстегнет гонку вооружений и повысит вероятность обмена ядерными ударами».

Помимо «войны» в Украине, ученые считают значительное расширение ядерного потенциала Китая вызывающим особую тревогу, а также усиливающиеся испытания ракет средней и большей дальности КНДР, рост возможностей Ирана в этой сфере и разработку ядерного арсенала в Индии.