Монголия обещает навести порядок в торговле углем после ярости из-за сделок с Китаем, – Al Jazeera

// [Файл: Б. Рэнцэндорж/Reuters]

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии выставит уголь на торги на фондовой бирже после скандала, связанного с подпольной продажей угля.

В прошлом месяце протестующие ворвались в столицу Монголии, чтобы осудить коррупцию в торговле углем в стране. Теперь правительство заявляет, что у него есть решение, позволяющее положить конец многолетним теневым сделкам.

Со следующего месяца АО «Эрдэнэс-Тавантолгой» — крупнейшая государственная угледобывающая компания страны — прекратит подписывать прямые договоры купли-продажи с покупателями в соседнем Китае, который в прошлом году закупил 84% всего экспорта Монголии. Вместо этого уголь компании будет продан с аукциона на Монгольской фондовой бирже.

Переход к продаже угольных контрактов через биржу стал ответом на масштабные протесты против коррупции в Улан-Баторе в декабре, вызванные обвинениями в широкомасштабном мошенничестве в угольной отрасли.

АО «Эрдэнэс-Тавантолгой» было в центре обвинений — его исполнительный директор Ганхуяг Баттулга и несколько сообщников, а также члены семьи были арестованы и ожидают суда по обвинению в хищении миллиардов долларов доходов от продажи угля. Власти заявляют, что аукционы повысят прозрачность и, в конечном итоге, принесут государству более высокую прибыль.

Правительство планировало начать процесс торгов в конце этого года, но ускорило процесс из-за общественного протеста по поводу коррупции.

«Вместо того, чтобы ждать полгода, мы запустим его онлайн-торговлю, начиная с февраля, и Монгольская фондовая биржа займется этим», — сказал Al Jazeera вице-министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Батнайрамдал Отгоншар. «Это поможет нам получить опыт продажи угля на онлайн-платформе».

// [Файл: Б. Рэнцэндорж/Reuters]

Монголия, зажатая между Россией и Китаем, является одной из самых малонаселенных стран мира с населением 3,3 миллиона человек, проживающих на территории, немного меньшей площади Аляски. В 2021 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны на душу населения составлял около 4500 долларов, как и в Индонезии. По данным Инициативы прозрачности добывающих отраслей, на горнодобывающую промышленность приходится примерно четверть ВВП страны. Около половины его экспортной выручки приходится на уголь.

Контракты распространяются на уголь, экспортируемый через пограничный пост Гашуунсухайт, расположенный примерно в 240 км (150 миль) к югу от угольного месторождения Таван-Толгой в пустыне Гоби. Помимо АО «Эрдэнэс-Тавантолгой», затронутые компании включают Energy Resources LLC, чья материнская компания Монгольская горнодобывающая корпорация (ММС) котируется на Гонконгской фондовой бирже.

Обе компании ведут добычу угля на Таван-Толгой, одном из крупнейших в мире месторождений коксующегося и энергетического угля с запасами 6,4 млрд тонн. Уголь Таван-Толгоя высоко ценится в Китае, где он используется для производства стали.

Китай является крупнейшим в мире производителем стали, на его долю приходится примерно 57 процентов мирового производства стали. Но она не может производить достаточно коксующегося угля внутри страны, чтобы удовлетворить потребности своих сталелитейных заводов.

По данным Главного таможенного управления Китая, в 2022 году Китай импортировал 170,71 млн тонн угля. Монголия поставила 31,2 миллиона тонн, что составляет около 18 процентов от общего объема.

Коксующийся уголь Монголии стал особенно цениться в последние годы, поскольку Китай сократил свою зависимость от австралийского угля после резкого ухудшения отношений между странами.

Ранее в этом месяце фондовая биржа организовала пробную торговлю для проверки новой системы — 12 800 тонн коксующегося угля были проданы с аукциона сингапурскому перевозчику угля. Окончательная цена заказа увеличилась на 12,2 процента по сравнению с первоначальной запрашиваемой ценой, с 1150 до 1290 китайских юаней (170–190 долларов США) за тонну.

«Первоначальные торги показывают, что контракты на уголь помогут улучшить прозрачность торговли углем и увеличить выручку от продаж», — сказал Al Jazeera финансовый директор биржи Жавхлан Иванов. «Угольные электронные аукционы будут проводиться без какого-либо брокера, а торговая комиссия составит 0,1 процента».

Закулисные предложения

Новая система появилась всего через месяц после того, как группа руководителей угледобывающих компаний и их сообщники были арестованы по обвинению в мошенничестве с АО «Эрдэнэс-Тавантолгой». Утверждается, что большая часть хищений была совершена путем неофициальной продажи угля китайским покупателям на границе.

Правительство утверждает, что продажа угля через фондовую биржу предотвратит кражи и закулисные сделки. Монголия заняла 110 место из 180 стран по индексу восприятия коррупции, составленному Transparency International два года назад.

«В прошлом государственные компании подписывали договоры купли-продажи с покупателями, которых они находили, и делали это за закрытыми дверями», — сказал Батнайрамдал. «В рамках новой системы любой покупатель сможет открыть счет и участвовать в покупке товаров через лицензированных брокеров на равных условиях».

Также на горизонте планы по расширению аукционов угля за счет других полезных ископаемых. Потенциальные товары для торговли включают медь, железную руду, золото, плавиковый шпат, молибден и другие полезные ископаемые.

«Типы контрактов будут спотовыми, фьючерсными, опционными и форвардными», — сказал Жавхлан. «Основными покупателями будут китайские и российские импортеры, а также иностранные и местные торговцы деривативами».

По словам Батнайрамдала, Монголия рассматривает товарные биржи на развивающихся рынках, таких как Турция и Польша, а также зрелые биржи, такие как Лондонская биржа металлов, в качестве моделей, которые Монголия может использовать при развитии своей собственной биржи.

Джейк Хорслен, старший аналитик по СПГ в Energy Aspects, лондонской аналитической фирме, сказал, что товарные биржи могут быть полезны, когда они объединяют покупателей и продавцов на малоликвидных или непрозрачных рынках.

«Они также могут снизить риск контрагента, поскольку биржа выступает в качестве контрагента для покупателей и продавцов в каждой сделке, а не другая фирма», — сказал Хорслен Al Jazeera.

Расследование коррупции, положившее начало многим изменениям, к настоящему времени привело к аресту 17 человек, предположительно причастных к хищениям в АО «Эрдэнэс-Тавантолгой». Бывший президент Баттулга Халтмаа входит в число тех, кого допрашивают по поводу их причастности.

Признак того, что с компанией не все в порядке, появился в октябре, когда без особых объяснений был уволен испольнительный директор АО «Эрдэнэс-Тавантолгой», а управление было передано спецпредставителю Минфина.

// [Файл: Б. Рэнцэндорж/Reuters]

Обвинения в коррупции в декабре побудили тысячи людей выйти на улицы при минусовой температуре, чтобы призвать к ответственности. Правительство пообещало реформировать АО «Эрдэнэс-Тавантолгой», нанять сотрудников в прозрачном процессе и в конечном итоге сделать его публичной компанией.

«Протестующие хотят решения. Они не хотят, чтобы такие случаи, как воровство угля, повторились, они хотят необходимых реформ. Нам необходимо реформировать горнодобывающий сектор», — сказал Батнайрамдал.

Золбаяр Энхбаатар, главный редактор информационного бюллетеня по анализу рынка Inside Mongolia, сказал, что товарный рынок может помочь правительству вернуть часть доверия, утраченного во время фиаско с участием АО «Эрдэнэс-Тавантолгой».

«Похоже, монголы считают фондовую биржу символом прозрачности», — сказал Золбаяр Al Jazeera. «Воровство угля было возможно из-за отсутствия прозрачности у вовлеченных компаний — никто не мог видеть, как они продавали уголь и кому они его продавали».

Другие более осторожны. Амар Адъяа, региональный директор стратегической консалтинговой компании BowerGroupAsia в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал, что создание успешной товарной биржи в Монголии потребует ежедневной торговли большим объемом товаров.

«Это непростая задача», — сказал Амар Al Jazeera.

Хотя товарная биржа может принести пользу как покупателям, так и продавцам угля в долгосрочной перспективе и может помочь успокоить общественное недоверие к торговле углем, необходимо сделать больше, чтобы успокоить общественное возмущение давними проблемами, связанными с коррупцией и качеством жизни, — сказал Амар.

«Обмен может быть воспринят как небольшой шаг к решению более серьезных проблем, связанных с неравенством, стоимостью жизни, окружающей средой и общественным здравоохранением», — сказал он. Бывший президент Баттулга Халтмаа входит в число тех, кого допрашивают по поводу их причастности.

Признак того, что с компанией не все в порядке, появился в октябре, когда без особых объяснений был уволен испольнительный директор АО «Эрдэнэс-Тавантолгой», а управление было передано спецпредставителю Минфина.

Обвинения в коррупции в декабре побудили тысячи людей выйти на улицы при минусовой температуре, чтобы призвать к ответственности. Правительство пообещало реформировать АО «Эрдэнэс-Тавантолгой», нанять сотрудников в прозрачном процессе и в конечном итоге сделать его публичной компанией.

«Протестующие хотят решения. Они не хотят, чтобы такие случаи, как воровство угля, повторились, они хотят необходимых реформ. Нам необходимо реформировать горнодобывающий сектор», — сказал Батнайрамдал.

Золбаяр Энхбаатар, главный редактор информационного бюллетеня по анализу рынка Inside Mongolia, сказал, что товарный рынок может помочь правительству вернуть часть доверия, утраченного во время фиаско с участием АО «Эрдэнэс-Тавантолгой».

«Похоже, монголы считают фондовую биржу символом прозрачности», — сказал Золбаяр Al Jazeera. «Воровство угля было возможно из-за отсутствия прозрачности у вовлеченных компаний — никто не мог видеть, как они продавали уголь и кому они его продавали».

Другие более осторожны. Амар Адъяа, региональный директор стратегической консалтинговой компании BowerGroupAsia в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал, что создание успешной товарной биржи в Монголии потребует ежедневной торговли большим объемом товаров.

«Это непростая задача», — сказал Амар Al Jazeera.

Хотя товарная биржа может принести пользу как покупателям, так и продавцам угля в долгосрочной перспективе и может помочь успокоить общественное недоверие к торговле углем, необходимо сделать больше, чтобы успокоить общественное возмущение давними проблемами, связанными с коррупцией и качеством жизни, — сказал Амар.

«Обмен может быть воспринят как небольшой шаг к решению более серьезных проблем, связанных с неравенством, стоимостью жизни, окружающей средой и общественным здравоохранением», — сказал он.

«Но правительству необходимо применить комплексный подход к решению этих проблем, чтобы заручиться общественной поддержкой в преддверии выборов 2024 года».

автор: Майкл Кон

перевод: Татар С.Майдар

источник: AL JAZEERA

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