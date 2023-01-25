От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон. Фото, видео

Трещина Chasm-1 оставалась "бездейственной" на протяжении многих лет, но теперь образовала новый айсберг.

CentralAsia (CA) - От антарктического шельфового ледника Бранта откололся гигантский айсберг. Его размеры сравнивают с Лондоном.

Это произошло вблизи исследовательской станции, сообщает Британская антарктическая служба.

Айсберг размером 1550 кв км (площадь Лондона составляет 1572 км²) откололся от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров через десять лет после того, как ученые впервые заметили массивные трещины в шельфе.

В Британской антарктической службе отметили, что образование нового айсберга не связано с изменением климата, ускоряющего потерю морского льда в Арктике и частях Антарктиды. Напротив – это прогнозируемый естественный процесс.

«Он (шельф) раскололся после того, как трещины, которые развивались естественным путем в последние несколько лет, распространились на весь шельфовый ледник, в результате чего новый айсберг вырвался на свободу», - сообщили в антарктической службе.

Графическое изображение показывает, что Chasm-1 расколол огромный айсберг размером с Лондон.

Директор Британской антарктической службы профессор Дам Джейн Фрэнсис подтвердил, что ледоведы и оперативные группы ожидали откола айсберга. Он рассказал, какие методы позволяют исследователям прогнозировать подобные события.

Измерения шельфового ледника проводятся несколько раз в день с помощью GPS-инструментов, окружающих станцию. Они измеряют, как шельфовый ледник деформируется и двигается, и сравнивают со спутниковыми снимками ESA, NASA и немецкого спутника TerraSAR-X.

Все данные отправляются обратно в Кембридж для анализа, поэтому мы знаем, что происходит даже антарктической зимой – когда на станции нет персонала, темно в течение 24 часов температура падает ниже -50 градусов.

Гляциологи (ледоведы), наблюдавшие за поведением шельфового ледника, говорят, что «отрыв» айсберга не задел территорию, где расположена исследовательская станция BAS Halley.

В 2016 году ученые сменили дислокацию станции на 23 км, подальше от трещины под названием Chasm-1 (Прирва-1) после того, как она начала расширяться.

Отмечается, от антарктического шельфового ледника уже второй раз за два года откалывается айсберг.