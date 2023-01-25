В Японии отменили 400 авиарейсов из-за снегопадов

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CentralAsia (CA) - В Японии из-за сильных снегопадов отменили 397 внутренних авиарейсов. Более десяти автомагистралей в стране частично перекрыты, движение по ним осложнено, сообщает NHK.

Железнодорожная компания JR до конца дня приостановила движение скоростных экспрессов на отдельных участках на севере и северо-востоке острова Хонсю. Из-за непогоды погиб один человек, как минимум 13 пострадали.

Снегопады начались накануне, 24 января, в ряде префектур страны на побережье Японского моря и в Хонсю. Из-за непогоды возникли многокилометровые пробки. Синоптики прогнозируют, что в северных и северо-восточных регионах Японии в течение суток выпадет от 60 см до 80 см снега. Также ожидаются рекордные похолодания. В частности, в Токио, для которого заморозки не характерны, ночью температура снижалась до –3...–4°С. По всей стране температура воздуха упала ниже ноля.