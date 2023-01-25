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В столице КНДР введен пятидневный карантин из-за роста числа заболевших ОРВИ, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Власти Северной Кореи ввели пятидневный карантин для жителей Пхеньяна из-за увеличения случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает портал NK News со ссылкой на уведомление правительства КНДР. Официально об этом не объявлялось.

По данным портала, карантин действует начиная с 25 января, до конца недели. В уведомлении говорится о распространении простуды, но коронавирус не упоминается. Жители города должны оставаться в своих домах и несколько раз в день проверять температуру.

О первых случаях заражения COVID-19 власти КНДР объявили в конце апреля 2022 года. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса крупнейшим потрясением в истории республики. Эксперты опасались, что ситуация приведет к гуманитарной катастрофе. Однако уже в августе в Северной Корее отменили масочный режим.

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