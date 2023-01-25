В Туркменистане снесло мост через Амударью после подрыва льда просроченной взрывчаткой

CentralAsia (TM) - В Туркменистане в результате подрыва льда на Амударье ледяным затором снесло понтонный мост и трубу насосной станции, качающей воду в Узбекистан через Аму-Бухарский канал. Об этом сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Провести подрывные работы на Амударье было решено в связи с образованием толстого слоя льда из-за аномальных морозов, что привело к размыву берегов и создало риск затопления прибрежных населенных пунктов.

Для разработки плана экстренных мер в Лебапском велаяте (области) Туркменистана сформировали команду, в которую вошли представители областного хякимлика (администрации), местного отдела ЧС и гражданской обороны транспортно-коммуникационного комплекса, Агентства «Türkmendeňizderýaýollary» («Туркменские морские и речные пути») и понтонно-мостовой бригады воинской части.

Чтобы увеличить пропускную способность русла, было решено подорвать на реке лед на территориях этрапов (районов) Керки и Гарабекевуль с 18 по 21 января. Однако в результате работ образовался затор из огромных глыб льда, который сорвал среднюю секцию понтонного моста Халач-Ходжамбаз. Лед и вода протащили секцию около семи километров, пока та не уперлась в левый берег Амударьи. Помимо этого льдины сорвали металлическую трубу у первого подъема насосной станции, качающей воду в Аму-Бухарский канал Узбекистана.

Военные оправдывают неудачные подрывы тем, что у использованной взрывчатки истек срок хранения.

После этих происшествий было решено убрать по четыре центральные секции на всех понтонных мостах через Амударью. Мосты не функционировали с 18 по 22 января, а местные власти и полиция потребовали от пастухов отогнать свои стада подальше от реки, предупредив, что в случае гибели скота ответственность будет возложена на владельцев частных отар или на арендаторов, пасущих государственный скот.

Последний раз оледенение Амударьи, вызванное аномальными морозами, происходило в 2008 году. Тогда это также привело к разрушению понтонного моста и угрозе наводнения в населенных пунктах.