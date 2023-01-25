В Узбекистане сократят 17,4 тыс. госслужащих

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CentralAsia (UZ) - Общая численность работников министерств и ведомств в Узбекистане не должна превышать 56 573 человека. Это предусмотрено указом президента «О первых организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности органов исполнительной власти Республики Узбекистан», подписанному 25 января, сообщает «Газета.uz».

Согласно указу в министерствах и ведомствах сокращается 17 447 штатных единиц управленческого и производственного персонала (24% от общей численности). Количество заместителей руководителей министерств и ведомств сокращается с 207 до 144 единиц (-30%).

Благодаря этому высвобождаются 703 автомобиля и 10 зданий, экономия бюджетных средств составит 1,5 трлн сумов ($133 млн) за счет сокращения штатных единиц и 70 млрд сумов ($6,2 млн) — за счет сокращения количества служебных машин.

Указом утвержден единый перечень министерств и ведомств из 69 пунктов: 21 министерство, 12 комитетов (два из них имеют независимый статус), 25 агентств (три самостоятельных), 11 инспекций.

Президент утвердил единые требования к формированию структур центральных аппаратов и региональных подразделений министерств и ведомств. Отныне центральные аппараты будут состоять всего из четырех подразделений: департамент, управление, отделение, специалисты. До принятия указа число подразделений достигало десяти – департамент, главное управление, управление, отделение, филиал и прочее.

Изменится также соотношение руководящих работников и исполнителей – в пользу сокращения численности первых. Сейчас, к примеру, в центральном аппарате Министерства занятости и трудовых отношений соотношение составляет 44/56%, в Министерстве энергетики — 41/59%, в районных (городских) подразделениях Министерства культуры — 63/37%. Теперь во всех структурах оно должно составлять 33/67%.

Министерству экономики и финансов поручено прекратить деятельность исполнительных органов (дирекции, комитеты, департаменты) фондов, имеющих статус юридического лица, и передать их функции соответствующим министерствам и ведомствам.

Административная реформа в Узбекистане стартовала в конце декабря. Количество вице-премьеров сократилось с восьми до четырех, им запретили одновременно занимать министерскую или иную руководящую должность. Аппарат кабинета министров упразднен, увеличилось число советников президента и их заместителей. Некоторые министерства были ликвидированы или объединены. В частности, упразднено министерство по поддержке махалли (общины) и старшего поколения, министерство экономики объединено с министерством финансов, министерство дошкольного образования – с министерством школьного образования.