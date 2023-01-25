В Казахстане составят список богачей, которым придется доказывать законность своих активов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сформируют список лиц, которым необходимо будет сдать специальную декларацию об активах. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает сайт primeminister.kz.

Участники встречи рассматривали законопроект о возврате государству незаконно выведенных активов, который разрабатывают по поручению президента. Документ призван устранить условия для незаконного вывода активов, а также стимулировать добровольный либо инициировать принудительный их возврат. Согласно этому законопроекту, в стране создадут ограниченный реестр лиц, которым придется дополнительно отчитаться об имеющихся у них активах.

Если человек из реестра не сможет подтвердить их (активов) происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства.

Возвращенные активы планируется использовать для проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана, отметили в пресс-службе премьер-министра.

По итогам заседания Смаилов поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.

Президент Касым-Жомарт Токаев сразу после январских протестов («Кровавого января») поручил правительству и Генпрокуратуре проработать вопрос возврата в Казахстан капиталов, незаконно выведенных за рубеж. Минувшим летом, в день референдума по изменению Конституции, пресс-служба президента сообщила о создании специальной комиссии, которая займется этим процессом. В ноябре глава государства подписал указ о мерах по возврату в страну незаконно выведенных активов, которым обязал правительство внести в парламент соответствующий законопроект до 31 марта 2023 года.

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