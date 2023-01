CentralAsia (CA) - Бренд M&M's компании Mars на неопределенное время откажется от использования в рекламе персонажей семейства spokescandies («говорящих конфет»), в том числе от Красного и Желтого. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые spokescandies. Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь понимаем: даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — говорится в сообщении бренда.

Пресс-секретарь M&M's заявила, что комик и актриса Майя Рудольф займет место «говорящих конфет» в качестве представителя бренда и сыграет главную роль в рекламе, которая выйдет в феврале.

В то же время «говорящие конфеты» по-прежнему будут изображать в аккаунтах бренда в социальных сетях, пишет газета.

«Мы уверены, что Рудольф будет отстаивать силу веселья, чтобы создать мир, в котором каждый чувствует себя своим», — заявили представители бренда.

В прошлом январе Mars сообщила об измениях в облике персонажей в рекламе конфет M&M's, предложив «свежий, современный взгляд на внешность любимых персонажей», чтобы подчеркнуть «важность самовыражения».

В Mars подчеркнули, что ребрендинг будет способствовать тому, чтобы «создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним».

Телеканал NBC отмечал, что дизайнеры изменили цвет рук и ног драже M&M's с телесного на близкий к белому. По задумке, Красный должен был начать лучше относиться к другим персонажам, а Оранжевый — принять себя.

Компания также отказалась от таких гендерных обращений, таких как «мисс» и «мистер». Два женских персонажа, Зеленая и Коричневая, начали носить гендерно нейтральную обувь. Так, первая вместо сапог на высоком каблуке надела кроссовки, а вторая — туфли с более низким каблуком.

Изменилась и озвучка персонажей: их голоса стали инклюзивнее и приветливее.

Tucker: M&M’s will not be satisfied until every last cartoon character is deeply unappealing and totally androgynous. Until the moment you wouldn’t want to have a drink with any one of them. That’s the goal. When you’re totally turned off, we’ve achieved equity… pic.twitter.com/rz7VtVCHWu