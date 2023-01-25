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В Кремле прокомментировали перевод «Часов Судного дня»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Стрелки Часов Судного дня перевели на 10 секунд на фоне военных действий в Украине

CentralAsia (CA) -  Перевод стрелок часов Судного дня хоть и символическая акция, но тем не менее говорит о напряженной ситуации в Европе и мире. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перевод символических «Часов Судного дня» на 10 секунд к «ядерной полуночи», обвинив в ухудшении международной ситуации НАТО и США.

«Ситуация в целом действительно тревожная… Она чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. И перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки»,— сказал Песков в ходе пресс-кола.

Вчера, 24 января, представители научного журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» перевели стрелки «Часов Судного дня»: теперь до «точки ядерного апокалипсиса» остается 90 секунд. Это самый высокий уровень риска за всю историю проекта, созданного в 1947 году. Дальше всего от «полуночи» стрелки часов находились в 1991 году, когда США и СССР заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Основной причиной перевода часов ученые назвали «возрастающие опасности войны на Украине».

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