Германия разрешила поставки танков Leopard 2 в Украину. Сама отправит 14 штук

CentralAsia (CA) - Правительство ФРГ подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2-A6. Речь идет о 14 машинах. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины.

«Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне»,— приводится заявление канцлера Германии Олафа Шольца на сайте правительства страны.

Цель - быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2 для Украины, говорится в заявлении.

ФРГ также предоставит ВСУ боеприпасы, обучит украинских военных для использования вооружения и выдаст странам-партнерам лицензии на поставки Leopard в Украину.

Дискуссия о передаче украинской стороне Leopard 2 велась на протяжении нескольких недель, а Германия стала объектом критики из-за долгого согласования поставок. По информации издания ABC, поставить около 100 танков Leopard 2 Украине готовы 12 стран. Без выдачи Германией разрешения на экспорт вооружения это было бы невозможно.