Монгольская боксерша стала чемпионкой Азии, победив узбечку

CentralAsia (MNG) - В столице Таиланда проходит первенство Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет.

Накануне в Бангкоке, Таиланд завершился шестой соревновательный день и прошли полуфинальные бои у мужчин на Чемпионате Азии по боксу ASBC U22 среди юношей и девушек до 22 лет, в котором принимают участие 149 боксеров (95 юношей и 54 девушки) из 20 стран континента — Монголии, Камбоджи, Китая, Индонезии, Ирака, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Непала, Узбекистана, Пакистана, Филиппин, Саудовской Аравии, Сингапура, Шри-Ланки, Таджикистана, Таиланда и Вьетнама.

На чемпионате Азии по боксу, который проходит 25 января Бангкоке Золжаргал стала чемпионкой Азии.

25 января 🇲🇳монгольская боксерша Золжаргал Баттөр (57 кг) одержала победу над 🇺🇿узбечкой Ситорой Турдибековой в финальном бою на турнире чемпионата Азии.

Другие монгольские спортсменки Номин-Эрдэнэ Төгсжаргал (60 кг), Бадмаараг Ганзориг (63 кг) и Цэцэгдарь Мягмарсурэн (66 кг) завоевали серебряные медали.

Номин-Эрдэнэ Төгсжаргал

Бадмаараг Ганзориг

Цэцэгдарь Мягмарсурэн

Также, Жанаргуль Бейсинбей (48 кг) и Хулан Алтанбек (52 кг) завоевали бронзовые медали

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения