Сейчас идет четвёртая девятка зимнего периода в Монголии

CentralAsia (MNG) - По монгольской астрологии зимний сезон «Есөн ес» насчитывает 81 день. Он начинается в дни зимнего солнцестояния и делится на три части – нялх гурав, идэр гурав, хөгшин гурав, которым соответствуют основные периоды жизни человека – младенческий, юный и пожилой, каждый из которых делится ещё на три части и обозначает – три младенца, три молодых и три пожилых человека.

Иными словами монголы отсчитывают этот 81 день 9 раз по девять дней, и после этого встречают весну. Эта своеобразная уникальная система есть только в монгольском календаре. С даты зимнего солнцестояния, или начиная с 22 декабря, каждые девять дней считаются «одной» девяткой. Например, с 22 декабря по 31 декабря – это первая «девятка».

И у каждого такого периода есть свои выражения:

В первой девятке нэрмэл архи – монгольская молочная водка будет заморожена.

Во второй девятке хорз архи – монгольская молочная водка с более высоким градусом будет заморожена.

В третьей девятке – рога трёхлетнего быка будут заморожены и переламываются.

В четвёртой девятке – рога четырёхлетнего быка будут заморожены и переламываются.

В пятой девятке – варёный рис не будет замороженным, то есть близко весна.

В шестой девятке – появляются чистые дороги, имеется ввиду, снег тает.

В седьмой девятке – верхушки холмов оттаивают.

В восьмой девятке «нял шал болно» – происходит «оттаивание».

В девятой девятке – приходит обычное тепло.

автор: Татар С.Майдар

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