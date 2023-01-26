Сейчас идет четвёртая девятка зимнего периода в Монголии

CentralAsia (MNG) - По монгольской астрологии зимний сезон «Есөн ес» насчитывает 81 день. Он начинается в дни зимнего солнцестояния и делится на три части – нялх гурав, идэр гурав, хөгшин гурав, которым соответствуют основные периоды жизни человека – младенческий, юный и пожилой, каждый из которых делится ещё на три части и обозначает – три младенца, три молодых и три пожилых человека.
Иными словами монголы отсчитывают этот 81 день 9 раз по девять дней, и после этого встречают весну. Эта своеобразная уникальная система есть только в монгольском календаре. С даты зимнего солнцестояния, или начиная с 22 декабря, каждые девять дней считаются «одной» девяткой. Например, с 22 декабря по 31 декабря – это первая «девятка».
И у каждого такого периода есть свои выражения:
В первой девятке нэрмэл архи – монгольская молочная водка будет заморожена.
Во второй девятке хорз архи – монгольская молочная водка с более высоким градусом будет заморожена.
В третьей девятке – рога трёхлетнего быка будут заморожены и переламываются.
В четвёртой девятке – рога четырёхлетнего быка будут заморожены и переламываются.
В пятой девятке – варёный рис не будет замороженным, то есть близко весна.
В шестой девятке – появляются чистые дороги, имеется ввиду, снег тает.
В седьмой девятке – верхушки холмов оттаивают.
В восьмой девятке «нял шал болно» – происходит «оттаивание».
В девятой девятке – приходит обычное тепло.
автор: Татар С.Майдар