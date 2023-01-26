США подписали соглашение об открытом небе с Монголией, — Travel Weekly

CentralAsia (MNG) - США и Монголия договорились о соглашении о гражданской авиации по открытому небу.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, авиакомпании каждой страны смогут летать без ограничений между двумя странами. Кроме того, перевозчикам из каждой страны будет разрешено летать над другой страной.

Авиакомпании двух стран также могут заключать код-шеринговые соглашения.

Меморандум о взаимопонимании должен быть ратифицирован в каждой стране, прежде чем он вступит в силу. По данным Государственного департамента, на сегодняшний день у США есть соглашения об открытом небе с более чем 130 странами.

В настоящее время ни один перевозчик не летает между США и Монголией.

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