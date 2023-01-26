Мы действительно ближе к тому концу света, — экс-президент Монголии

CentralAsia (MNG) - Из-за вторжения России в Украину и угрозы применения ядерного оружия Земля приблизилась к Армагеддону, заявила научно-ориентированная правозащитная группа Bulletin, переведя свои знаменитые «Часы Судного дня» всего на 90 секунд до полуночи.

«Мы действительно ближе к этому концу света», — заявил во вторник бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиа в ежегодном заявлении The Bulletin ученых-атомщиков, в котором оценивается, насколько близко человечество находится от того, чтобы покончить с собой. Он и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон присоединились к ученым, чтобы подчеркнуть то, что они рассмотрим совокупность нескольких экзистенциальных угроз, главной из которых являются действия и слова российского президента Владимира Путина.

«Люди и ученые предупреждают нас, и мы должны проснуться сейчас», — сказал Элбэгдорж Цахиа.

«Мы посылаем сообщение о том, что ситуация становится все более острой», — заявила президент The Bulletin Рэйчел Бронсон в онлайн-объявлении. «Кризисы случаются с большей вероятностью и имеют более широкие последствия и долгосрочные последствия».

«Мы действительно ближе к этому концу света», — заявил во вторник бывший президент 🇲🇳Монголии Элбэгдорж Цахиа в ежегодном заявлении The Bulletin ученых-атомщиков, в котором оценивается, насколько близко человечество находится от того, чтобы покончить с собой. pic.twitter.com/F64fDanExc — Bystander Майдар (@Tatarmai) January 26, 2023

И чтобы подчеркнуть эффект, который вторжение России в Украину оказало на приближение теоретического конца света, группа заявила, что также впервые объявляет ход часов на русском и украинском языках.

Группа защиты интересов начала в 1947 году использовать часы, чтобы символизировать потенциал и вероятность того, что люди сделают что-то, чтобы положить конец человечеству. Он передвинул часы на 10 секунд ближе, чем в прошлом году, что сделало их ближе всего к отметке 12.

С момента окончания холодной войны до полуночи прошло целых 17 минут, но за последние несколько лет группа перешла от отсчета минут до полуночи к отсчету секунд.

The Bulletin ученых-атомщиков был основан группой ученых-атомщиков, работавших над Манхэттенским проектом — кодовым названием разработки атомной бомбы во время Второй мировой войны.

Изначально организация была задумана для измерения ядерных угроз, но в 2007 году The Bulletin принял решение включить в свои расчеты изменение климата.

«Это несовершенная метафора», — сказал CNN в 2022 году Майкл Э. Манн, заслуженный профессор кафедры наук о Земле и окружающей среде Пенсильванского университета, подчеркнув, что построение часов сочетает в себе различные типы риска, которые имеют разные характеристики и возникают в разные временные рамки. Тем не менее, добавляет он, это «остается важным риторическим приемом, который год за годом напоминает нам о бренности нашего нынешнего существования на этой планете».

У каждой модели есть ограничения, сказала CNN в 2022 году Эрин Макдональд, аналитик Программы глобальной безопасности Союза обеспокоенных ученых, добавив, что Бюллетень каждый год принимает продуманные решения о том, как привлечь внимание людей к экзистенциальным угрозам и необходимым действиям.

«Хотя я бы хотела, чтобы мы могли вернуться к разговору о минутах до полуночи вместо секунд, к сожалению, это больше не отражает реальность», — сказала она.

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