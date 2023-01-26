Вице-премьер встретился с членами Общепартийной монгольской группы в британском парламенте

CentralAsia (MNG) - В рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Великобританией в Вестминстерском дворце состоялась встреча с членами Всепартийной монгольской группы в британском парламенте.

Встречу открыли посол Энхсух Баттөмөр и председатель Монгольской группы всех партии Великобритании Джеймс Грей, подчеркнув важность межпарламентского сотрудничества в развитии отношений и сотрудничества между Монголией и Великобританией, и сообщили, что планируют провести взаимные визиты. в этом году.

Амарсайхан Сайнбуян, заместитель премьер-министра Монголии и руководитель монгольской секции монголо-британского круглого стола, принял участие в этом мероприятии в качестве главного гостя и представил политическое, социальное и экономическое положение Монголии, а также политики и деятельности.

На встрече присутствовали депутат Уэйн Дэвид, Джудит Камминс, Тим Лофтон, Кэтрин Уэст, лорд Рэндалл, баронесса Хупер и представители соответствующих правительственных учреждений Великобритании.

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