Монголы готовятся к экстремальным холодам в последние дни

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CentralAsia (MNG) - Сибирская волна холода обрушилась на Монголию в воскресенье, в результате чего температура по всей стране упала до самых низких отметок этой зимой. Ночная температура упала до минус 50 градусов по Цельсию в западном монгольском аймаке Завхан с воскресенья по понедельник, что стало самой низкой температурой в Монголии с 2018 года. Температура минус 25 градусов является стандартной зимой.

Метеорологическое агентство Монголии прогнозирует резкое похолодание в столице страны Улан-Баторе с воскресенья из-за сибирского антициклона, идущего с севера страны. Ночные температуры в других частях среднеазиатской страны, в том числе в столице, уже несколько дней превышают минус 40 градусов по Цельсию.

К счастью, со следующей недели в Монголии наступит весна, когда температура будет минус 7-10 по Цельсию.

Климат Монголии резко континентальный, с продолжительной и холодной погодой.

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