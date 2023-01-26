В Киеве и нескольких областях Украины произошли взрывы

CentralAsia (CA) - В Киеве и нескольких областях Украины раздаются взрывы, сообщает Суспільне и телеграм-канал «Карта воздушных тревог на Украине».

В Киевской области работает система ПВО, сказали в администрации. Возле города Обухова слышны взрывы, пишет канал. ПВО задействована и в самой столице.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО работает по воздушным целям в нескольких регионах страны. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, включая Одесскую, Полтавскую и Харьковскую. Противовоздушная оборона также работает в Херсонской и Запорожской областях. Издание «Страна.ua» сообщает о взрывах в Днепре, Запорожье, Вильнянске и Херсоне.

По данным СМИ, в Днепре зафиксирован прилет. В сети распространяют фото пожара и дыма после него.