Байден объявил об отправке 31 танка Abrams Украине

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден во время специального выступления перед прессой сообщил, что США отправят в Украину свои основные боевые танки M1 Abrams, передает Reuters.

Всего будет передан 31 танк и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. По словам Байдена, поставка займет время, но США в ближайшее время начнут обучение украинских военных.

Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что США выделят $400 млн на производство танков M1 Abrams для Украины.

«Сегодняшнее решение об отправке Украине 31 танка M1 Abrams является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя»,— сказал после выступления Байдена представитель его администрации. По его словам, 31 танк M1 Abrams — это эквивалент одного украинского танкового батальона.

По словам американского чиновника, этот шаг также говорит о единстве международного сообщества в вопросе поддержки Украины. Ранее правительство Германии объявило об отправке в Украину 14 немецких танков Leopard 2. Вооруженные силы Украины получат их уже через 3-4 месяца.

Как говорил источник газеты Politico в администрации США, ранее в Вашингтоне отказывались от передачи танков Abrams Украине из-за проблемам с логистикой и их техническим обслуживанием. По данным The Wall Street Journal, США отправили на Украину танки Abrams, чтобы Германия одобрила передачу танков Leopard.