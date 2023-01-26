ВОЗ: Смертность от коронавируса в мире за месяц выросла на 13%
- Азия и мир, общество
- 10:21, 26 января 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - С 26 декабря по 22 января коронавирусом заразились более 11 млн человек, более 55 тыс. погибли. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Число смертей выросло по сравнению с предыдущими 28 днями на 13%.
Количество случаев заражения, по данным ВОЗ, снизилось за указанный период на 25%.
Больше всего заболевших оказалось в Японии (672 526) и США (323 721). Далее следуют:
Южная Корея (192 638),
Китай (142 066),
Бразилия (114 916).
С начала пандемии, по данным международной организации, COVID-19 заразились 664 873 023 человека, умерли — 6 724 248.
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